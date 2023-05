Incidente auto-moto, ferite mamma e bimba

Incidente stradale tra una moto e un'auto, nella prima mattina di mercoledì 3 maggio, in corso Firenze a Castelletto all'altezza del civico 45.

Nello schianto, di cui è ancora da chiarire la dinamica, sono rimaste coinvolte una donna che si trovava a bordo dello scooter e sua figlia di 8 anni. Per la piccola tanta paura ma solo qualche livido sulle gambe, più grave la mamma che ha riportato un trauma alla schiena.

La p.a. Nuova volontari del soccorso San Fruttuoso uscita in rosso ha poi trasportato in codice giallo la bambina al Gaslini. Stesso codice per la madre ricoverata al Galliera. Sul posto l'automedica Golf3 e la polizia locale.