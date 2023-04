Corso Europa: ancora un'auto ribaltata, ferita una donna

Una donna di 45 anni è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto in corso Europa all'altezza di Quinto intorno alle 23.45 di mercoledì 5 aprile 2023. In base alla chiamata ricevuta, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso.

Ai vigili del fuoco è arrivata la richiesta d'intervento per persona incastrata e così si sono recati sul posto insieme all'automedica Golf 1 e a due ambulanze, della Croce Verde di Bogliasco e della Gialla.

Nell'incidente stradale, secondo quanto emerso finora, risulta coinvolta solo l'auto condotta dalla donna, che ha terminato la sua corsa su un fianco. Il medico ha valutato la paziente da codice giallo, e non rosso, e così è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

La donna si sarebbe rifiutata di sottoporsi agli accertamenti relativi all'eventuale assunzione di alcol e droga, per questo è stata denunciata e le è stata sospesa la patente.

Tre ore prima la polizia locale aveva segnalato la presenza di cinghiali nei pressi del cavalcavia, che porta al casello autostradale di Nervi. Le indagini serviranno anche per chiarire l'eventuale coinvolgimento di ungulati.