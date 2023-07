Apecar falcia una persona al semaforo, 50enne rischia di perdere un piede

Quando si è accorto del semaforo rosso ha inchiodato, ma ormai era troppo tardi. Un uomo di 70 anni alla guida di un apecar ha travolto un uomo sulle strisce in corso Europa, all'altezza dello stadio Carlini.

Il conducente è stato proiettato fuori dal motocarro spaccando il parabrezza, il pedone è stato falciato dal mezzo, finito su un fianco, e ha riportato gravissimi traumi: oltre alla rottura del femore, rischia anche di perdere un piede.

Sono stati soccorsi dall'automedica Golf1 e trasportati uno in codice giallo al San Martino e l'altro, il più grave, in rosso nello stesso ospedale. Sulla dinamica, ancora incerta dell'incidente, indaga la polizia locale che sta interrogando le persone che hanno assistito, tra urla, allo spaventoso schianto. Traffico rallentato in direzione ponente, all'incrocio tra via Isonzo e Timavo.