Incidente sulla autostrada A26, sette chilometri di coda

Caos in Autostrada a causa di un incidente sulla A26 poco dopo le 8 del mattino di sabato 26 giugno 2021. In direzione Genova si sono formati sette chilometri di coda tra il bivio con la A7 (diramazione Predosa-Bettole) e Masone.

Tre le auto coinvolte nell'incidente, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, il traffico scorre su una sola corsia.

Per il resto sono segnalate anche code tra l'uscita di Genova Ovest e Sampierdarena sulla viabilità ordinaria per traffico intenso e per l'afflusso ai varchi portuali, ma anche un chilometro di coda tra Genova Pra' e Arenzano, causa lavori, per chi procede in direzione Savona. Code e traffico in tilt anche a Sestri Ponente.