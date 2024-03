Cinque incidenti in due ore sulle strade genovesi

Raffica di incidenti stradali nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo 2024 sulle strade genovesi. Il primo, un investimento pedone, è avvenuto intorno alle 18, poco dopo che ha iniziato a piovere, in via Casoni a San Fruttuoso: due i feriti, entrambi accompagnati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Sul posto Croce Rossa e Squadra emergenze Ov.

Un'ora più tardi, quasi in contemporanea, un incidente in largo Giuseppe Sexto Canegallo a Sestri Ponente con due persone coinvolte, ma solo una accompagnata in ospedale in codice giallo, e un altro investimento pedone in corso Buenos Aires alla Foce: in questo caso ancora due i feriti, ma meno gravi del primo incidente. Entrambi infatti sono stati portati al San Martino in codice giallo da Croce Bianca e Squadra emergenze Ov. Sul posto anche l'automedica Golf 1.

Ore 19.20 altro incidente in via Fillak a Sampierdarena con un ferito in codice verde, ma in questo caso il mezzo coinvolto si sarebbe allontanato senza prestare soccorso al pedone. Per concludere intorno alle 20 in via Bari una moto ha investito una donna di 56 anni, che attraversava la strada.

Sul posto automedica Golf 4 e ambulanze della Misericordia e della Croce Verde. Il conducente del mezzo a due ruote è stato medicato sul posto mentre la donna è stata accompagnata in codice giallo al Galliera. Su tutti e cinque gli episodi indaga la polizia locale per tentare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

