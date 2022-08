Due incidenti nell'entroterra: tre feriti, una è grave

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 17.30 di martedì 30 agosto nell'entroterra di Genova, più di preciso sulla strada provinciale 226 tra Montoggio e Casella, all'altezza di Casalino.

Sul posto, inviate dalla centrale operativa del 118 di Genova, sono intervenute l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce Rossa di Montoggio. Vista la gravità della situazione e per velocizzare il trasferimento in ospedale è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

La ragazza ha riportato diversi traumi ed è stata portata, cosciente, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, pare autonomo, sono affidate ai carabinieri. L'auto su cui viaggiava la giovane è andata a schiantarsi contro un basamento di cemento.

Altri due feriti si sono registrati in un secondo incidente tra un'auto e una moto, avvenuto in frazione Ponterosso a Mignanego poco prima delle 19. I due sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.