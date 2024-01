Non ha calcolato che con il suo camion non sarebbe passato sotto il voltino della ferrovia, e infatti è rimasto incastrato. È successo a Voltri, in via Lemerle, nella mattinata di lunedì 15 gennaio.

Non solo perché l'autista, muovendosi per cercare di disincastrarsi, ha letteralmente sfasciato il suo mezzo.

Per la strada non i può passare, sul posto si sta recando la polizia locale.