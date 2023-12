Sfiorato dal bus finisce a terra e batte la testa: 13enne in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio in corso Buenos Aires a Genova. Secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle ore 18 di sabato 16 dicembre 2023 un 13enne è finito per terra e ha sbattuto la testa con violenza, dopo essere stato sfiorato da un autobus all'altezza di piazza Paolo Da Novi.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Verde Burlando. La missione è partita in codice rosso, fortunatamente le condizioni del ragazzino si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

È stato disposto il trasferimento all'ospedale Gaslini in codice giallo, di media gravità, per i necessari controlli clinici. Presente sul posto anche la polizia locale per chiarire la dinamica.