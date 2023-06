Scappa dopo aver investito un motociclista, poi ci ripensa

Ha provocato un incidente ed è scappato a bordo della sua Audi. Poi, ci ha ripensato ed è tornato sul luogo del sinistro a piedi.

È successo a cavallo di martedì 20 e mercoledì 21 giugno in viale Brigate Partigiane. Il motociclista, che aveva con sè un passeggero, è riuscito a tenere in piedi il mezzo che è stato però danneggiato. In più, per lo shock i due sono stati trasportati in codice verde, quello di lieve intensità, da un'ambulanza della Croce Bianca genovese.

Il fuggitivo, invece, se l'è vista con gli agenti della polizia locale arrivati sul posto. Dovrà rispondere di aver provocato l'incidente e di non essersi fermato a prestare aiuto.