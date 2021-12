Neopatentato ubriaco al volante: fa un incidente e abbandona l'auto in mezzo alla strada

Ha fatto filotto di infrazioni in un colpo solo.

Ieri mattina, poco dopo le 7, un neopatentato è andato a sbattere in via san Giorgio di Bavari, ha poi abbandonato l'auto in mezzo alla strada e, una volta rintracciato dalla polizia locale, è stato trovato positivo all'acolt test.

È stata proprio l'auto sulla carreggiata a far scattare la ricerca da parte di una pattuglia che si è conclusa con una denuncia e con il ritiro della patente per il ragazzo.