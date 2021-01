Sbaglia manovra e finisce fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 gennaio 2021 i vigili del fuoco sono intervenuti a Bargagli per mettere in sicurezza un'autovettura rimasta in bilico in seguito a una manovra errata.

I due occupanti sono riusciti a uscire incolumi. Grazie a un argano a mano i vigili del fuoco sono riusciti a riportare l'auto sulla careggiata.

Sul posto anche i carabinieri e il 118.