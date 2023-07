Tir che trasporta slot machine prende fuoco in autostrada: coda chilometrica

Coda chilometrica (3 km verso le 6,30, 1 un'ora dopo) sull'autostrada A7, tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova, nella mattinata di lunedì 31 luglio a causa dell'incendio di un mezzo pesante.

È successo intorno alle 5 del mattino, in direzione Genova: ad aver preso fuoco, la gomma del rimorchio del tir. Da qui il rogo si è esteso a un altro copertone e poi al carico di slot machine che il mezzo stava trasportando.

Fortunatamente non si registra nessun ferito, ma l'autostrada è rimasta bloccata per circa tre quarti d'ora per poter intervenire sull'incendio, con ripercussioni sul traffico anche nelle ore successive: sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, il personale di Aspi e la polizia stradale.