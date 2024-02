Bagagli "sospetti" e allarme bomba: lungo tratto di autostrada chiuso

A causa di un allarme bomba è stato chiuso, sull'autostrada A7, il tratto di circa 17 km tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Dal sito di Autostrade, risulta chiuso anche il tratto di 13 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova.

È successo dopo le 13 di oggi, venerdì 23 febbraio, a causa di alcuni bagagli incustoditi "sospetti" ritrovati in una piazzola di sosta all'altezza del km 97,2. L'allarme è subito scattato e l'autostrada è stata chiusa, in via precauzionale, per consentire le attività di verifica da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Poco prima delle 14, in prossimità dell'uscita obbligatoria, si registrano 2 km di coda in direzione Milano.

Non è il primo allarme di questi genere sulle autostrade della regione dall'inizio dell'anno: il 19 gennaio la A10 nel ponente ligure era rimasta a lungo chiusa, con inevitabili code e disagi, perché una donna aveva telefonato ai soccorsi dicendo di temere di avere una bomba in auto.