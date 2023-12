Incidente in A26: schianto auto-tir, elisoccorso in azione

Questa mattina si è verificato un grave incidente sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, che ha coinvolto un'auto e un tir.

Lo schianto è avvenuto tra Masone e il bivio dell'A26 e A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo genovese. Ci sarebbero diversi feriti, tra cui un giovane di 29 anni in condizioni serie. L'ambulanza e l'automedica sul posto hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Drago, che atterrerà direttamente sull'autostrada.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembra che il conducente dell'auto abbia avuto un malore finendo contro un tir. Il traffico è fortemente congestionato, con una coda di 8 km in direzione Genova e almeno 2 km in direzione Gravellona.

Attualmente, il traffico scorre sulla corsia centrale regolato dalla polizia stradale.

Notizia in aggiornamento.