Si schianta contro le auto parcheggiate: vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 novembre in via Donghi dove un'auto, per motivi da chiarire, si è schiantata contro alcuni mezzi parcheggiati.

È successo poco prima delle 2 del mattino. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e spostare le auto danneggiate: tra quelle parcheggiate, sembra che solo una abbia riportato danni seri. Fortunatamente non si registra nessun ferito.

La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto, dopodiché è stata riaperta.