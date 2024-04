Incidente in autostrada con auto ribaltata, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, intorno alle ore 7:30 di sabato 13 aprile 2024.

Per cause in via di accertamento la persona alla guida del veicolo ha perso il controllo e ha finito la sua corsa sul tetto, è successo sulla A12, poco prima dello svincolo per Genova Ovest in direzione Milano, all'interno di una galleria. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza 285 della Nuova San Fruttuoso, la persona alla guida ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Inevitabili i rallentamenti al traffico nel tratto, presente sul posto i tecnici delle autostrade.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp