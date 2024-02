Schianto nella notte, un’auto cappottata

Un'auto si è cappottata dopo lo schianto con un altro veicolo.

É successo lunedì 12 febbraio in via San Quirico da dove è partita la chiamata per i soccorsi. All'allarme hanno risposto i vigili del fuoco che, arrivati sul posto, si sono messi sul posto per rimettere sulle ruote la macchina.

Presente anche la polizia locale che ha eseguito i rilievi e cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Non si registrano feriti gravi; il conducente dell'auto ribaltata è uscito da solo dal mezzo.