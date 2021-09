Schianto in A10 tra auto e camion: un ferito e 10km di coda

Incidente sull'A10 tra Arenzano ed il bivio per la A26 in direzione di Genova.

Coinvolti nello schianto un'auto e un camion, sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Una persona è rimasta ferita.

Autostrade segnala 10 km di coda, il traffico al momento defluisce su due corsie.

In alternativa, solo per il traffico leggero fino a 7,5 t. si consiglia a chi è in viaggio in direzione di Genova di uscire a Celle Ligure percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Prà.

Per il traffico proveniente da Ventimiglia e diretto verso Alessandria/Milano si consiglia di seguire la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza-Brescia.