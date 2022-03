Scappa dall’incidente, la polizia locale si presenta a casa sua

Si è allontanato dal luogo dell'incidente ma gli agenti della polizia locale gli hanno suonato alla porta di casa e lo hanno denunciato.

I fatti risalgono a venerdì sera, venerdì 11 marzo, quando, passate le 22, in via G.B. d'Albertis a San Fruttuoso, due auto si scontrano fortunatamente senza provocare feriti ma, nell'attesa dei vigili, l'uomo alla guida di uno dei due veicoli coinvolti se ne va senza lasciare i suoi dati.

Grazie al numero della targa, la polizia risale al suo indirizzo e gli fa visita a casa, dove il fuggitivo rifiuta il test dell'etilometro e aggredisce verbalmente gli operatori.

L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, transito in ztl e per essersi allontanato dall'incidente in cui era coinvolto.