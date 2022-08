Cade dalla moto, gravissimo ragazzo di 18 anni

I soccorsi sono arrivati in via Giovanni Amendola alle 4.40: Croce Bianca genovese, automedica Golf1 e vigili urbani per il gravissimo incidente che ha visto coinvolto nella notte un ragazzo di soli 18 anni caduto dalla moto nel quartiere di Albaro.

Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro che sono al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, ma si sa che non sono stati coinvolti altri mezzi. L'incidente è segnalato come codice rosso dal 118 e il ragazzo, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato traumi e ferite gravissimi.

Il giovane è stato portato all'ospedale San Martino seguito dall'automedica.