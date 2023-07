Incidente in autostrada, coda chilometrica

Mattinata difficile per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A7: oltre alla coda di 1 km per riduzione di carreggiata tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, verso le 11,15 un incidente stradale ha creato una nuova coda di 2 km, questa volta in direzione Genova.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che si è verificato nel tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest coinvolgendo tre persone.

Sul posto la Croce Bianca Valsecca e l'automedica Golf 2.