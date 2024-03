Tamponamento in autostrada, traffico bloccato

Tamponamento tra due mezzi pesanti e un'auto sull'autostrada A7, all'interno della galleria Campora sud, all'altezza del km 116.5, intorno alle 7.30 di lunedì 25 marzo 2024 con forti ripercussioni sulla traffico, rimasto bloccato con 6 km di coda.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia, che ha accompagnato una persona ferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Un'ora dopo l'incidente il traffico risultava bloccato tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Coda anche nella direzione opposta per lavori. Per i soli veicoli leggeri Autostrade consiglia di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bolzaneto, in alternativa percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce.

Sul resto del nodo genovese si registra traffico rallentato tra Pra' e il bivio A10/A7 per traffico intenso e coda di 1 km tra Masone e Ovada per lavori.