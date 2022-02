Autostrade: tamponamento e cantieri, code ovunque

Auto e mezzi pesanti in coda nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio 2022 sull'autostrada A12 tra Recco e Rapallo in direzione Sestri Levante. Intorno alle 16.50 è avvenuto un tamponamento fra due veicoli. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, inviate dalla centrale operativa del 118 di Lavagna.

I feriti sono stati trasportati in ospedale entrambi in codice giallo, uno a Lavagna e l'altro al San Martino di Genova. Intorno alle 18.30 nel tratto, interessato da cantieri, si registrano sei chilometri di coda. Disagi anche in A7 con 5 km di coda tra Bolzaneto e Busalla.

Non va meglio in A10 dove ci sono 6 km di coda tra Arenzano e Celle verso Savona. Per concludere, code anche in A26 in entrambe le direzioni nei tratti Voltri-Masone e Ovada-Masone.