Incidente in autostrada: prima traffico bloccato, poi coda chilometrica

La settimana inizia in salita per gli automobilisti che devono percorrere le autostrade genovesi: sulla A10 nella mattinata di oggi - lunedì 25 settembre - il traffico è rimasto bloccato tra i caselli di Pegli e Aeroporto (direzione Genova) per un incidente stradale che ha visto coinvolta una moto.

Verso le 8,40 il traffico è tornato a scorrere ma nel frattempo si è formata una coda di 4 km a partire da Pra'.

Per questo Aspi consiglia, per andare a Genova, di uscire al casello di Pra'. Segnalati disagi anche sulla viabilità ordinaria, in zona.

Il motociclista vittima dell'incidente, un uomo di 60 anni, è stato soccorso dalla Croce Verde Pegliese. Sul posto anche personale di Autostrade per l'Italia.

Coda anche sulla A26 (verso le 8,15 era di 2 km) in direzione Genova, per lavori, e sulla A7, in direzione Milano (per la precisione in uscita a Bolzaneto) per traffico intenso.