Non fu circonvenzione d'incapace, la procura chiede archiviazione per la moglie di Sansa

Secondo la procura di Genova 'non fu circonvenzione d'incapace'. Come riferisce l'Ansa è stata infatti chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sull'avvocato Valeria Valerio, moglie del consigliere regionale Ferruccio Sansa, e su un frate. L'inchiesta riguardava di due polizze da centinaia di migliaia di euro lasciate in eredità ai due da un'anziana.

Secondo il pm il comportamento tenuto da Valerio e dal prete corrispondeva alla volontà dell'anziana e non sono emerse prove che la donna sia stata vittima di una qualche circonvenzione da parte dei due indagati che le sono stati vicini nell'ultima parte della sua vita.

L'indagine, partita dalla denuncia dell'amministratore di sostegno dell'anziana, aveva scatenato alcune polemiche sul piano politico, con diversi attacchi da parte di esponenti della maggioranza di centrodestra a Ferruccio Sansa, che aveva replicato spiegando di non essere coinvolto dalla vicenda, di avere fiducia nel lavoro della magistratura e di essere certo che tutto sarebbe stato chiarito.

