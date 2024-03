Fiamme nella notte in uno stabilimento balneare

Nel corso della notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo 2024, il gestore dei bagni Catainin in via V Maggio, a Genova, mentre era in fase di chiusura, si è accorto che del fumo stava uscendo dal retro della pizzeria.

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, con l'appoggio della sede centrale, sono prontamente intervenuti, limitando i danni a una porzione di tetto e ad alcune pareti delle cabine adiacenti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Il locale risulta al momento inagibile.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp