Nuova illuminazione monumentale per porta Soprana, palazzo San Giorgio e Santa Maria delle Vigne

Porta Soprana, palazzo San Giorgio e la basilica di Santa Maria delle Vigne hanno una nuova illuminazione monumentale: gli interventi rientrano nel Piano integrato Caruggi-asse nuova illuminazione pubblica con l’obiettivo di riqualificare ed efficientare i corpi illuminanti per l’illuminazione scenografica dei monumenti storici.

Non è l'unica novità: entro settembre sarà realizzata la nuova illuminazione monumentale per la Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè, Chiesa di San Pietro in Banchi, via del Campo, Chiesa dei Santi Ambrogio e Andrea, via Garibaldi, Cattedrale di San Lorenzo, Porta dei Vacca.

Gli interventi da una parte servono a migliorare l’effetto scenografico, dall'altra renderanno più economici gli impianti di illuminazione con l’utilizzo di proiettori a led: "Si tratta dei primi interventi di illuminazione monumentale previsti nel Piano Caruggi – spiega l’assessore ai Centri Storici Mauro Avvenente – abbiamo riscontrato una grande attenzione per l’illuminazione scenografica, inaugurata, alcune settimane fa, di tre piazze nel cuore del centro storico e ora abbiamo avviato, in modo graduale, l’illuminazione di dieci siti di particolare rilievo non solo architettonico e storico ma anche simbolico della nostra città".

"Gli interventi – aggiunge l’assessore all’Ambiente Matteo Campora – sono realizzati da City Green Light che ha studiato con attenzione la scelta degli effetti luminosi e della tipologia di installazione, in modo da rispettare al massimo l’integrità degli edifici e ridurre al minimo la dispersione di luce e non creare inquinamento luminoso".

"Portare luce nel centro storico è fondamentale per renderlo vivo, attrattivo e valorizzarne l’immenso patrimonio architettonico e monumentale di cui tutti noi genovesi siamo orgogliosi" commenta il presidente del Municipio I Centro est Andrea Carratù.