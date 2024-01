I sindacati ricordano Guido Rossa a 45 anni dall'uccisione

In occasione del 45esimo anniversario dell'uccisione di Guido Rossa, operaio sindacalista trucidato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 a Genova, mercoledì 24 gennaio 2024 si terrà in piazza Piccapietra il ricordo a cura di Cgil, Cisl e Uil.

"Il ricordo del sacrificio di Guido Rossa - dichiarano i sindacati - rappresenta per tutto il mondo del lavoro un esempio di coraggio e di senso di responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili che non perdono, bensì assumono valore con il trascorrere del tempo".

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio Cgil Cisl Uil danno appuntamento alle ore 12 presso il monumento dedicato a Guido Rossa in largo XII Ottobre, dove verrà deposta una corona di alloro. In questa occasione l'orazione, in forma unitaria, verrà tenuta da Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria.