Gronda, cantieri pronti a partire

"Aree di cantiere progetto gronda: appreso che sono ormai imminenti le opere di cantierizzazione di quanto in oggetto, si chiede quali siano, nel dettaglio, le aree di cantiere, e in particolare come verranno allestite". Questa l'interrogazione, presentata dal consigliere della lista Rosso Verde Filippo Bruzzone in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 31 gennaio 2023.

Per la giunta ha risposto il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi. "Fin da quando venne predisposto il progetto definitivo ed esecutivo - ha detto Piciocchi -, in attesa della sottoscrizione da parte del Ministero, sono state individuate le aree e sono divise in due grandi tipologie: quelle degli espropri definitivi perché destinate a ospitare i piloni e aree a occupazioni provvisorie per la realizzazione dell'opera di cantiere".

"Questo censimento - prosegue il vice sindaco -, che di fatto è stato realizzato ai tempi dell'amministrazione Doria, ha lasciato tendenzialmente le aree invariate: gli espropri sono già stati fatti, il decreto di esproprio è stato fatto, ma per effetto degli accordi fin quando non serviranno resteranno nella disponibilità del soggetto possessore".

"In questi giorni - conclude Piciocchi - ne stiamo discutendo con Autostrade perché sembra che l'opera partirà quindi c'è necessità di aggiornare. L'area del mercato dei fiori, per esempio, era destinata a questa destinazione, ma ce la siamo ripresa: c'è margine di discussione entro certi limiti, ci sono esigenze tecniche".