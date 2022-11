Parco Gavoglio, aperto al pubblico un altro settore

Nella giornata della Festa dell'albero, lunedì 21 novembre 2022, un nuovo settore del parco Gavoglio è stato consegnato al quartiere. Per celebrare la giornata è stato anche messo a dimora un giovane albero di rovere.

I lavori appena ultimati si inseriscono nel più ampio recupero dell'area dell'ex caserma Gavoglio, acquisita dal Comune nel 2016, e riguardano la parte centrale, con alcune superfici dedicate ai campi sportivi da pallacanestro e da pallavolo, e la parte alta della valletta.

Il progetto è stato concepito come un recupero naturalistico: tutte le opere realizzate all'interno hanno una natura di tipo ambientale, è stata scelta una struttura in campioni di pietra piuttosto che una classica in cemento armato ed è stato realizzato un percorso con una palificata, che porta all'uscita di via Napoli. Inoltre, tutte le componenti all'interno del parco hanno un sistema di riutilizzo delle acque meteoriche.

"Gli interventi, che hanno previsto la realizzazione di un campo sportivo e la risistemazione dell'area verde - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi - sono un bell'esempio di cittadinanza attiva. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato".