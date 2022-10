Gavette, lavori di pulizia nella vasca che causò allagamenti

Prosegue il confronto tra il Municipio IV Media Val Bisagno e Autostrade per quanto riguarda il viadotto Bisagno, le cui pile necessitano manutenzione. Nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre si è tenuto un ulteriore confronto tra il presidente del Municipio, Maurizio Uremassi, e Autostrade.

Nel frattempo gli abitanti della zona possono tirare un sospiro di sollievo visto che il 7 ottobre sono partiti i lavori di pulizia della vasca in corrispondenza del civico 29 di via Gavette. La vasca creava potenziale pericolo in caso di forti piogge.

Oltre a ricordare questo intervento, il presidente Uremassi è coinvolto anche nel confronto con gli enti preposti per mitigare i disagi legati ai lavori per scolmatore del Bisagno. Nei prossimi anni la val Bisagno dovrebbe assistere a grandi cambiamenti con la nuova rimessa per bus elettrici e lo skymetro, ma tra le priorità del presidente del Municipio c'è anche la valorizzazione dell'acquedotto storico.