Rotonda in via Adamoli, allo studio soluzioni per eliminare il restringimento

Il Municipio, insieme a Comune e Regione, sta cercando una soluzione per eliminare il restringimento presso la rotonda posta in via Adamoli, tra piazzale Bligny e via Spalato. Anche di questo si parlerà in una riunione, che nelle prossime ore la struttura commissariale dello scolmatore del Bisagno convocherà con i tecnici del Comune. Saranno presenti anche i rappresentati del Municipio Media Val Bisagno.

La decisione di convocare una riunione è arrivata al termine di un incontro, che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, durante il quale sono state recepite alcune problematiche della città in particolare sulla viabilità e i lavori fuori terra del cantiere.

La riunione è stata organizzata per il fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del cantiere dello scolmatore del Bisagno e per conoscere il crono-programma della ripartenza del cantiere dopo la ripresa dei lavori a seguito dell'annullamento dell'Interdittiva antimafia.

Hanno partecipato il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, i tecnici della struttura commissariale e il presidente del Municipio Media Valbisagno, Maurizio Uremassi.