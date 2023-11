Ezina la gatta di 32 anni avvelenata e uccisa a bastonate

Scioccante la tragica fine della gatta Ezina. Le analisi svolte dall'Isituto zooprofilattico della sezione di Genova hanno trovato nel sangue della micia, che viveva nella colonia di via Dino Col, quantità letali di topicida. L'autopsia poi ha confermato i sospetti già anticipati da GenovaToday: l'anziana gatta di 32 anni è stata presa a bastonate fino a procurarle la morte.

Non solo, l'animale è stato trascinato dalle casette in strada nel tentativo di simulare un incidente automobilistico; ora che è uscita la verità nel quartiere c'è indignazione e preoccupazione per gli altri gatti ospitati dal rifugio regolarmente iscritto in Comune.

Sono state le associazioni Amore Vero e Amici Animali Abbandonati a occuparsi del caso investendo sugli approfondimenti clinici.

Ezina era curata e amata dai volontari e dalla comunità locale, non rappresentava alcuna molestia per i residenti. Nonostante ciò, qualcuno ha compiuto un atto vile, privando la gatta della vita e cercando in modo vigliacco di mascherare la propria malvagità.

Le associazioni hanno sporto denuncia, e l'autore di questo crudele gesto, se individuato, potrebbe affrontare gravi conseguenze legali. Alcuni sospetti gravitano intorno alla colonia felina, poiché non tutti la vedevano di buon occhio. Sin dall'estate scorsa, si erano verificati piccoli atti di vandalismo, come la rimozione delle ciotole di cibo e acqua e la distruzione dei cartelli che indicavano l'autorizzazione della colonia.

Su piattaforme social, diversi utenti hanno voluto commemorare la memoria di Ezina con messaggi di ricordo.