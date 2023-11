“Gatta di 32 anni uccisa a bastonate in testa”

Presa a bastonate in testa fino a procurarle la morte e poi trascinata in mezzo alla strada per simulare un investimento. A denunciare l'assurda morte di Ezina, una gatta di 32 anni presenza storica della colonia di via Dino Col, sono le associazioni Amici animali abbandonano e Amore vero.

Secondo le volontarie, da tempo nell'oasi felina si registrano atti vandalici e dispetti che sarebbero culminati lo scorso 7 ottobre in quello che si configura come un vero e proprio reato: maltrattamenti e uccisione di animali.

A insospettire chi da anni si occupa dei gatti di questa zona, è stata soprattutto la ferita circoscritta alla testa e alle spalle dell'animale come ha confermato l'autospia svolta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Scrivono i medici: "Si osserva sulla sommità del capo la presenza di un ematoma di forma allungata e di circa 2 centimetri di larghezza...Ulteriori fratture interessano la mandibola e la mascella".

Chi poteva voler male a una gatta anziana? Forse qualcuno che non vede di buon occhio la colonia felina e ha deciso di agire così barbaramente. Il rifugio per animali, però, è regolamentare e censito in Comune, inotre i suoi ospiti erano ormai ridotti a pochi esemplari tutti molto in là con gli anni, tranquilli e non invadenti dello spazio umano. Per queste ragioni le volontarie hanno depositato un esposto in procura affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto.