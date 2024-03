Giro HandBike 2024: oggi strade chiuse e modifiche al traffico

Arriva oggi, domenica 17 marzo, a Genova, il Giro HandBike, la corsa a tappe di bici a tre ruote in cui gareggiano, alla pari, ciclisti normodotati e con disabilità.

Si tratta della 14esima edizione che quest'anno, in occasione di Genova Capitale europea dello Sport 2024, parte proprio dal capoluogo ligure, in zona corso Italia.

Percorso

Per i 70 handbikers iscritti un percorso ondulato di 4 km disegnato sul lungomare di corso Italia, a pochi passi dal suggestivo borgo marinaro di Boccadasse.

Uno scenario che vedrà gli atleti sfidarsi in velocità lungo i rettilinei e le curve di un percorso dove correre con la formula di un’ora più in giro: in palio la maglia rosa, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia rossa per il fast team e la maglia nera.

Modifiche alla viabilità e strade chiuse

La gara parte alle 10,45 ma già da qualche ora prima sono state chiuse via Don Minzoni, corso Italia in direzione Ponente (tra via G. Bruno e via Bovio) e corso Italia in direzione levante (tra via Piave e via Cavallotti) con deviazione delle auto su via Piave.

Ecco nello specifico tutte le chiusure e i divieti previsti:

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare in corso Italia ambo le direzioni, nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti civico 12.

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare in viale Nazario Sauro ambo le direzioni.

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è soppressa la pista ciclabile di corso Italia nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti civico 12

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare, a eccezione dei residenti, nelle seguenti vie: Giordano Bruno all'altezza dell'intersezione con la via O. De Gaspari - tratto a mare -, Giacomo Medici del Vascello, Giovanni Bovio, Renato Martorelli e via Zara all'altezza dell'intersezione con via Carlo e Nello Rosselli - tratto a mare

Dalle ore 8 fino alle ore 17, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare, a eccezione degli atleti che partecipano alla gara, nelle vie Tommaso Campanella e Don Giovanni Minzoni;

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è invece istituito un senso unico alternato a vista con diritto di precedenza a mare nelle seguenti vie: Giacomo Medici del Vascello (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via O. De Gaspari), Martorelli (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via Righetti), Quarnaro, Zara (tratto da Gobetti a corso Italia, con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via Gobetti), Don Minzoni (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con Piazza Dunant), Campanella.

Divieti di sosta

A partire dalle 00:00 fino a cessate esigenze è infine interdetta la sosta veicolare in corso Italia, ambo le direzioni, nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti all'altezza dell'interserzione con via O. De Gaspari, in viale Nazario sauro ambo le direzioni, in via Tommaso Campanella e in via Don Giovanni Minzoni. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.