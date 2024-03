Giro d'Italia HandBike, tappa a Genova: chiude corso Italia

Il Giro d'Italia HandBike partirà da Genova domenica 17 marzo 2024 e per l'occasione sono state fissate alcune modifiche al traffico con strade chiuse per permettere lo svolgimento della corsa, come si apprende dall'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Genova. Di seguito la mappa della tappa e tutte le variazioni alla viabilità.

Giro d'Italia HandBike, strade chiuse e modifiche viabilità

Domenica 17 marzo 2024:

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare in Corso Italia ambo le direzioni, nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti civico 12.

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare in viale Nazario Sauro ambo le direzioni.

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è soppressa la pista ciclabile di Corso Italia nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti civico 12

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare, a eccezione dei residenti, nelle seguenti vie: Giordano Bruno all'altezza dell'intersezione con la via O. De Gaspari - tratto a mare-, Giacomo Medici del Vascello, Giovanni Bovio, Renato Martorelli e via Zara all'altezza dell'intersezione con via Carlo e Nello Rosselli - tratto a mare

Dalle ore 8 fino alle ore 17, e comunque fino al termine della manifestazione, è interdetto il transito veicolare, a eccezione degli atleti che partecipano alla gara, nelle vie Tommaso Campanella e Don Giovanni Minzoni;

Dalle ore 8 fino alle ore 13:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è invece istituito un senso unico alternato a vista con diritto di precedenza a mare nelle seguenti vie: Giacomo Medici del Vascello (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via O. De Gaspari), Martorelli (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via Righetti), Quarnaro, Zara (tratto da Gobetti a corso Italia, con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via Gobetti), Don Minzoni (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con Piazza Dunant), Campanella.

Divieti di sosta

A partire dalle 00:00 fino a cessate esigenze è infine interdetta la sosta veicolare in corso Italia, ambo le direzioni, nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti all'altezza dell'interserzione con via O. De Gaspari, in viale Nazario sauro ambo le direzioni, in via Tommaso Campanella e in via Don Giovanni Minzoni. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.