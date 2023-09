Furti, rapine e spaccio: due arresti e diverse denunce

I carabinieri del Comando provinciale di Genova, nell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione di reati svolti in nel capoluogo ligure e nella Città Metropolitana, hanno eseguito varie operazioni che hanno portato all'arresto di due persone e ad alcune denunce.

Per quanto riguarda gli arresti, un 20enne nigeriano, pregiudicato, è stato fermato per un controllo in vico del Serriglio: perquisito, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata, nonché una piccola somma di denaro. Il ragazzo veniva dunque arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Inoltre, giovedì pomeriggio, in via Edera, un 30enne marocchino agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio è stato sorpreso dai militari mentre faceva rientro presso la sua abitazione, dalla quale però si era allontanato senza autorizzazione. L'uomo è stato arrestato per evasione.

Per quanto riguarda le denunce, invece, sempre giovedì pomeriggio, all'Esselunga di via di Francia, un 50enne italiano, pregiudicato, è stato denunciato per furto aggravato perché sorpreso in possesso di generi alimentari e accessori per cellulare per un valore di 150 euro. La merce è stata recuperata e restituita al responsabile del supermercato.

Infine, sempre giovedì, al termine di accertamenti supportati dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, è stato identificato e denunciato un minore pregiudicato che a Recco, lo scorso luglio, in via Assereto, aveva avvicinato un anziano rapinandolo della catenina in oro e fuggendo subito dopo per le vie del centro.

I carabinieri hanno denunciato anche un 20enne trovato a Sestri Levante, in stato di agitazione psicomotoria con un coltello da 25 centimetri, e un 50enne fermato a Genova alla guida di uno scooter rubato, senza aver mai ottenuto la patente, e armato di cacciavite.