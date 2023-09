Gira in stato di agitazione con un coltello da 25 cm: ragazzo nei guai

Un 20enne italiano è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi a Sestri Levante.

È successo in via Portobello dove una pattuglia, mentre transitava, ha notato un giovane che girovagava in stato di agitazione psicomotoria. Fermato e perquisito per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 25 centimetri.

L'arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato denunciato.