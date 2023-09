Non ha mai preso la patente: guidava uno scooter rubato, armato di cacciavite

Non aveva mai preso la patente e, per di più, girava con uno scooter rubato. Così è finito nei guai un uomo di 50 anni, italiano, pregiudicato, denunciato dai carabinieri di Genova per porto di armi e oggetti atti a offendere.

Il 50enne è stato fermato dai militari in piazza Unità d'Italia alla guida di una moto che, a seguito di accertamenti, è risultata essere stata rubata la notte prima in piazza Dante.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un cacciavite.