Tenta doppio furto nei negozi del centro, bloccato dalla polizia

Intorno alle 19.30 di mercoledì 17 febbraio 2021 gli agenti delle volanti hanno denunciato per tentato furto un 21enne di origini ecuadoriane, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato fermato da personale addetto alla sicurezza della Upim di via XX Settembre mentre tentava di allontanarsi con alcuni capi d'abbigliamento (48 euro valore commerciale).

Poco prima era stato notato da un vigilante dell'Ovs mentre usciva dal negozio indossando una giacca appena rubata senza corrisponderne il dovuto (circa 50 euro). Il dipendente, vedendo che il 21enne si era diretto immediatamente nel secondo esercizio commerciale e, sospettando volesse commettere un altro furto, ha richiesto l'intervento della polizia, prendendo anche contatti con il vigilante del vicino esercizio commerciale.

Gli agenti, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato trovandolo ancora con addosso la merce trafugata.