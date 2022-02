Shopping in via Sestri, arriva la task force dei vigili contro furti e rapine

Dodici vigili urbani dal 2019 proteggono i negozi genovesi da furti e rapine. Il nucleo reati predatori della polizia locale ha raccolto il favore del 92% degli intervistati secondo un sondaggio proposto agli esercenti, e ora una task force sbarca nel cuore dello shopping a ponente: in via Sestri.

"L’esito del questionario è motivo di grande soddisfazione", ha dichiarato Giorgio Viale, assessore alla Polizia Locale. "I negozianti hanno evidenziato l’utilità del servizio svolto dal nucleo reati predatori, attività che ha ottenuto il plauso anche da parte della procura. Alcune delle risposte hanno sottolineato il rapporto di fiducia che si è venuto a instaurare tra agenti ed esercenti, un aspetto che ritengo particolarmente importante e dimostra l’impegno costante del corpo di polizia locale a tutela della cittadinanza e delle attività commerciali che operano sul territorio”.

Nel 2021 sono state elevate quasi 5mila multe, denunciate 339 persone e 34 arrestate. La merce recuperata e restituita ai negozi vale in denaro 40 mila euro.

Non solo furti ma anche controlli per la tutela del decoro e di una civile convivenza: abbandono di rifiuti in strada, somministrazione di alcol a minori, mancata raccolta delle deiezioni dei cani, atti contrari alla pubblica decenza.