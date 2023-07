Lo spettacolo delle Frecce Tricolori e la partenza del Vespucci per il giro del mondo

Sabato 1 luglio di festa a Genova grazie al Grand Finale di The Ocean Race: la mattinata al waterfront di Levante si è aperta con lo spettacolare lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano, con tricolore e la bandiera della kermesse. Successivamente le note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense hanno animato l'Ocean Live Park e salutato gli equipaggi dei team, pronti a salpare per l’uscita lungo la costa genovese.

Nel pomeriggio lo spettacolare incontro nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, e la nave scuola Palinuro, poi tutti con il naso all’insù per il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale 'Frecce Tricolori'.

Il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Far partire da Genova e dalla Liguria il Vespucci per il giro del mondo unisce la nostra storia e il nostro futuro". Nel suo intervento il governatore ha ringraziato "il ministro della Difesa per aver scelto Genova per questa cerimonia e gli altri ministri del Governo. È un onore avervi qui - ha detto - e, detto familiarmente, ci avete fatto un bel regalo. Dico 'familiarmente' perché la Marina Militare è a casa in Liguria, con generazioni di marinai che si sono formate in queste acque e intere classi di unità navali costruite nei cantieri di questa città e di questa regione. Il porto di Genova è il più indicato per questa cerimonia: da secoli dai porti e dalle coste della Liguria partono speranze, la speranza di un nuovo mondo, di un'Italia unita che è partita da uno scoglio non lontano da qui, di tanti italiani imbarcati sui transatlantici costuiti in questa città per cercare fortuna in quel Nuovo Mondo dove abbiamo lasciato il segno della nostra eccellenza". "Penso davvero - ha concluso Toti - che partire da questo molo, ristrutturato per celebrare la scoperta dell'America, sia molto simbolico nella città dove, a pochi chilometri da qui, c'è il nuovo waterfront con le barche di Ocean Race e il nuovo quartiere in fase di realizzazione. Così celebriamo l'Italia nuova che vogliamo costruire insieme".