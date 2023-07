VIDEO | Lo show delle Frecce Tricolori per salutare l'Amerigo Vespucci

Nel video girato da Azzurro Tricolore lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori, nel pomeriggio di sabato 1 luglio 2023, nel cielo del Golfo di Genova in occasione della partenza per il tour mondiale 2023-2025 della nave scuola 'Amerigo Vespucci', storico e iconico veliero della Marina Militare, e del 'Grand Finale' di The Ocean Race, tappa conclusiva della più lunga e impegnativa regata velica intorno al mondo in equipaggio.

