VIDEO | L'emozionante volo dei paracadutisti della Folgore sul waterfront

Le immagini spettacolari dei paracadutisti della Brigata Folgore dell'Esercito Italiano che si calano a Genova. Si è aperta così la grande festa di sabato 1 luglio 2023 per il 'Grand Finale' di The Ocean Race. Il video è stato pubblicato su Facebook dal sindaco Marco Bucci. Successivamente le note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense hanno animato l'Ocean Live Park e salutato gli equipaggi dei team pronti a salpare.

Nel pomeriggio lo spettacolare incontro nello specchio acqueo di corso Italia delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, e la nave scuola Palinuro, poi tutti con il naso all’insù per il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale 'Frecce Tricolori'.

A QUESTO LINK LA NOTIZIA COMPLETA