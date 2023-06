Fondo morosità incolpevole, 10mila famiglie liguri rischiano di non avere più il contributo

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 6 giugno 2023 Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta, visto l'esaurimento dei residui 2022 del 'Fondo nazionale affitti', di garantire il diritto all'abitazione ai più fragili, che non potranno più ricorrere ai fondi nazionali.

Nel bilancio regionale di previsione 2023 - ha ricordato - ci sono 11 milioni relativi alla quota regionale del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione e 2 milioni per il Fondo morosità incolpevole, che, però, sono stati azzerati dal Governo.

L'assessore all'edilizia Marco Scajola ha ribadito l'attenzione della Regione al settore e l'impegno per garantire il sostegno alle famiglie fragili e ha dichiarato di non condividere la scelta del Governo e di essere preoccupato delle sue conseguenze, in quanto 10mila famiglie liguri rischiano di non avere più il contributo.

Scajola ha dichiarato di avere chiesto chiarimenti ma di non avere ricevuto risposte dal Governo, mentre il problema è stato da lui sollevato anche con gli assessori omologhi delle altre Regioni italiane.