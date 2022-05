Cagnolini neonati strappati alla mamma: beccato il responsabile

È stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale il responsabile dell'abbandono di nove cuccioli di cane appena nati in via Casaregis nella giornata di mercoledì 25 maggio 2022.

La vicenda è iniziata al mattino, quando una pattuglia del nucleo antidegrado è stata avvicinata da una donna, che ha riferito alle agenti di aver trovato i nove cagnolini abbandonati. I cuccioli erano stati nel frattempo trasportati in una clinica in via Barabino ed era stato allertato il servizio veterinario di Asl 3.

Un team tutto al femminile, formato da due agenti e da un'ispettrice della polizia locale, si è subito messo al lavoro per cercare di far luce sull'episodio, raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Obiettivo dell'indagine, oltre a rintracciare il responsabile, anche quello di riavvicinare la madre ai cuccioli per permetterle l'allatamento nelle prime ore di vita e garantirgli la sopravvivenza.

Le operatrici della polizia locale hanno quindi individuato il responsabile, un giovane originario del Perù nato nel 1994, lo hanno rintracciato e portato in Questura e, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl3, hanno recuperato la madre dei cuccioli, accompagnata dalla Croce Gialla al canile municipale Monte Contessa, a cui i cagnolini erano stati dati in custodia.

Il proprietario è stato quindi denunciato per abbandono di animali domestici secondo il codice 727 del codice penale, e anche per irregolarità sul permesso di soggiorno. Inoltre è stato multato per la mancata iscrizione all'anagrafe canina.

I nove cuccioli, inizialmente affidati a una balia, sono quindi tornati con la propria mamma per proseguire l'allattamento fondamentale per la loro sopravvivenza.