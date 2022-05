Nove cagnolini appena nati abbandonati in un borsone

Nove cagnolini appena nati sono stati trovati per strada in via Casaregis nel quartiere della Foce, abbandonati in una borsa da ignoti. Una passante li ha notati e ha chiamato la Croce Gialla veterinaria, le foto hanno fatto presto il giro dei social e tanti genovesi si sono proposti per l'adozione, al momento però non è ancora possibile. Trattandosi di animali appena nati hanno bisogno di essere allattati.

Sono stati quindi portati alla clinica veterninaria di via Barabino dalla Croce Gialla e poi affidati a una balia su custodia del canile municipale Monte Contessa, che ha spiegato: "Si tratta di nove cuccioli appena nati, al momento sono da una balia che proverà a salvargli la vita, non sono quindi disponibili per l'adozione".

"Al momento opportuno - ha aggiunto il Monte Contessa - verrà fatto un post per cercare loro una famiglia. Chiediamo per favore di non telefonare in struttura per loro, onde evitare di intasare la linea".