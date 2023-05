Rissa in piazza durante la festa per lo scudetto del Napoli, giovane in ospedale

È di un ferito, per fortuna non troppo grave, il bilancio di una rissa, scoppiata nella notte in piazza De Ferrari dove si svolgevano i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli.

Poco dopo le 2.30 di venerdì 5 maggio 2023 la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 1 e due ambulanze, della Nuova volontari San Fruttuoso e della Croce Verde. Nella piazza sono confluite anche alcune volanti della polizia di Stato.

A finire al Galliera in codice giallo è stato un giovane, raggiunto da un pugno in pieno volto. L'aggressore è riuscito a dileguarsi ma sono in corso indagini per tentare d'identificarlo. La presenza degli agenti è servita per far sì che gli animi non si scaldassero oltre.

Ora bisognerà vedere se la vittima deciderà di sporgere denuncia o se le ferite riportate saranno tali da permettere agli inquirenti di procedere d'ufficio.