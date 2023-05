Scudetto Napoli: tifosi in festa anche in piazza De Ferrari

Si è scatenata anche a Genova, come in tante altre piazze d'Italia, la festa dei tifosi del Napoli per la conquista del terzo scudetto, un titolo arrivato con cinque giornate di anticipo in un campionato letteralmente dominato dai ragazzi allenati dall'ex Samp Luciano Spalletti.

Decisivo per la matematica il pareggio 1-1 contro l'Udinese. Come annunciato dal Napoli Club Genova di via Tortona, dopo il match, è partita la scooterata da Genova Est per arrivare fino al centro dove si è scatenata la festa intorno alle ore 23:30. Centinaia di tifosi con bandiere, striscioni e fuochi d'artificio hanno preso d'assalto il centro di Genova, dove è stato anche issato un grosso scudetto con il numero 3.

Si tratta infatti del terzo titolo nazionale per il Napoli dopo le due affermazioni ai tempi nel 1987 e nel 1990 ai tempi di Diego Armando Maradona, presente nei cuori dei presenti e anche in diversi stendardi mostrati in piazza De Ferrari.