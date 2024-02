Petroliera sottoposta a fermo in porto

La nave 'Oil/Chemical Tanker' Golden Africa, di circa 1.220 tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, in servizio dal 2011, è stata sottoposta a fermo amministrativo a seguito di un'ispezione da parte di un team di ispettori della Capitaneria di porto, Guardia Costiera di Genova (cosiddetti ispettori Port State Control), operanti nell'ambito del Memorandum di Parigi del 1982 sul controllo dello Stato di approdo, il quale prevede appunto approfonditi controlli tecnico-operativi a bordo delle navi, che scalano i porti europei.

Prima di ripartire dal porto, pertanto, oltre a dover eseguire le riparazioni del caso e rettificare tutte le criticità rilevate, la nave sarà sottoposta a verifica da parte delle autorità della propria bandiera e del registro di classificazione.

"Grazie alla consolidata esperienza del nostro personale ispettivo e in applicazione degli efficaci strumenti vigenti in Unione Europea in materia di ispezioni sulle navi, che scalano i nostri porti - sottolinea il direttore marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari -, abbiamo sottoposto a fermo una nave con obbligo di rettificare tutte le irregolarità prima della partenza e di garantire nel contempo al suo equipaggio, composto da professionisti, che svolgono il difficile e complicato lavoro del marittimo, migliori condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro, conformemente a quanto prevedono le regole dettate dalle Convenzioni internazionali in ordine al benessere del personale di bordo e alla sicurezza della nave stessa".

"È essenziale assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standard previsti, a tutela della sicurezza della navigazione e della competitività, e a protezione dell'ambiente marino e costiero", conclude Pellizzari.